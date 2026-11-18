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José Eduardo Derbez ha sido visto recientemente en compañía de la DJ Mariana BO. El actor, quien pertenece a la famosa Dinastía Derbez, ha estado disfrutando de su soltería tras su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa. Derbez comentó que la ruptura con Paola se llevó a cabo en buenos términos. En una entrevista, bromeó sobre la nueva relación de Paola, expresando que le desea lo mejor y que estaría dispuesto a conocer a su nueva pareja.

Aunque la separación ya había sido discutida previamente entre ambos, no estaban listos para hacer un anuncio público. Este se realizó en redes sociales casi simultáneamente con la difusión de imágenes de Paola con el futbolista César Romo. Esto generó críticas hacia Paola, quien se ha mudado a un nuevo departamento, mientras que su hija Tessa continúa viviendo con José Eduardo.

Las fotografías que muestran a José Eduardo junto a Mariana BO atrajeron la atención de los usuarios en las redes sociales. Sin embargo, aún no existe una relación romántica formal entre ellos. Según declaraciones de Mariana, ambos se conocen desde 2020, cuando participaron juntos en la serie "Par de ideotas". En la actualidad, afirmaron que están saliendo y disfrutando de su tiempo juntos, y añadieron que continuarán viéndose.

Mariana BO, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, es una DJ, productora musical y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa. Desde el inicio de su carrera en 2011, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en la escena de la música electrónica mexicana. Su propuesta artística se distingue por la fusión de música electrónica con la interpretación del violín y percusiones en vivo, creando un estilo único que la ha valido reconocimiento internacional.

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Ambos, José Eduardo y Mariana, continúan generando interés en los medios, en medio de sus respectivas trayectorias artísticas y la situación personal de José Eduardo tras su separación.