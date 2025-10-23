Culiacán registra otros 12 asesinatos en solo dos días

Culiacán, Sin.- En una nueva escalada de violencia en la capital de Sinaloa, ayer miércoles se registraron siete asesinatos, con lo que entre el pasado martes y ayer suman 12 personas muertas, así como siete heridas en varios ataques armados.

Este miércoles, en una vivienda de Aguaruto fue localizada una mujer de 65 años asesinada a balazos. Otra persona muerta fue encontrada en una vivienda del boulevard Francisco I Madero.

En un taller mecánico de la colonia las Torres fueron asesinados a tiros Brian Abel “N”, de 21 años, y Sergio “N”, de 35 años, quienes reparaban un vehículo al momento del ataque. Además, una persona fue asesinada en su auto, en una calle de colonia Aquiles Serdán.

Mientras que en un lote baldío del fraccionamiento Villa Bonita fue encontrado muerto un hombre joven, aún sin identificar. A su vez, otro hombre muerto fue hallado en un lote baldío del fraccionamiento Santa Rocío.

La noche del pasado martes, una jornada violenta también en Culiacán, dejó cinco muertos, siete heridos y cuatro civiles armados detenidos.

Identifican a detenidos

El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que las seis personas detenidas en enfrentamientos en el desarrollo urbano de Tres Ríos fueron identificadas como integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas.

Explicó que entre los detenidos se encuentran José Manuel “N”, alias “El Mono Canelo”, y Juan Carlos “N”, “El Chango”, ambos generadores de violencia.

El martes se informó que en un operativo se logró la captura de seis hombres y en la acción un civil armado murió.