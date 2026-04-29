NATHAN CHASING CONDENADO POR AGRESIÓN SEXUAL

Un juzgado de Las Vegas (Estados Unidos) ha sentenciado al actor Nathan Chasing Horse, que apareció en la película ‘Dances with Wolves’ (‘Bailando con Lobos’), a permanecer décadas en prisión tras ser declarado culpable por agredir sexualmente a varias víctimas.

Chasing Horse, de 49 años, interpretó el papel de ‘Smiles a Lot’ (Sonríe Mucho) en la película protagonizada por Kevin Costner. El actor, que cumplirá una pena entre 37 años y cadena perpetua, ha negado los hechos y califica el proceso como “un error judicial”, según recoge el medio Las Vegas Review-Journal.

El actor se consideraba un “curandero” y cometió delitos en Estados Unidos y Canadá mientras dirigía The Circle (El Círculo), una secta que llegó a tener hasta 350 seguidores, según han declarado probado las autoridades estadounidense.

El jurado lo declaró culpable de trece cargos y no culpable de otros ocho. Durante el juicio, varias víctimas testificaron que Chasing Horse utilizó sus tradiciones espirituales para convertirlas en victimas.

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