BELINDA DESLUMBRA EN EL DESFILE DE BOSS, EN MILÁN

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
BELINDA DESLUMBRA EN EL DESFILE DE BOSS, EN MILÁN

LA ESTRELLA POP DESLUMBRÓ CON SU LOOK EN LA SEMANA DE LA MODA EN MILÁN. LA CANTANTE ELIGIÓ VESTIR DE COLORES CLAROS PARA ASISTIR AL DESFILE DE BOSS. LUCIÓ PANTALONES BEIGE DE TIRO ALTO Y PERNERA HOLGADA, CON CAMISA DE TEXTURA FLUIDA EN TONO CREMA. LA TERCERA PIEZA QUE ELEVÓ EL LOOK DE LA INTÉRPRETE:  UNA GABARDINA CLÁSICA QUE LLEVÓ CON MUCHO ESTILO SOBRE SUS HOMBROS. SUMÓ UN CINTURÓN FINO Y UNA CORBATA CON LUNARES DIMINUTOS, EL ACCESORIO MÁS CHIC DEL CONJUNTO. ADEMÁS, DIO MUESTRAS DEL ARTE DEL LAYERING EN JOYERÍA AL LUCIR VARIOS ANILLOS Y BRAZALETES. 

SLP

El Universal

SLP

EFE

LA MÍTICA BANDA DE ROCK BRITÁNICA ANUNCIÓ QUE SALDRÁ A LA VENTA EL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE CON SEIS TEMAS INÉDITOS, UNA NUEVA MASTERIZACIÓN Y VARIOS FORMATOS DE VENTA

SLP

El Universal

SLP

EFE