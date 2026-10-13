Vía telefónica, principal forma de extorsión en SLP: FGE

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Las llamadas en las que extorsionadores aseguran tener privada de la libertad a una persona y presionan a sus familiares para que depositen dinero figuran entre las principales modalidades de este delito en San Luis Potosí, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien anunció campañas de prevención en escuelas y entre la ciudadanía.

La fiscal explicó que estas acciones se realizarán en coordinación con la estrategia del Gobierno Federal, con el objetivo de evitar que más personas sean víctimas de engaños y amenazas telefónicas, así como fomentar la denuncia, pues algunas personas no acuden ante las autoridades por miedo.

Detalló que, en uno de los esquemas más comunes, los delincuentes llaman a sus víctimas y aseguran tener información sobre una supuesta persona privada de la libertad. Mediante amenazas y presión psicológica, les impiden colgar y las convencen de depositar dinero para resolver una situación que en realidad es falsa.

García Cázares agregó que también se registran llamadas dirigidas a negocios y emprendimientos, en las que los extorsionadores recurren a amenazas y proporcionan información incompleta para intimidar a sus víctimas y conseguir dinero.

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Ante esta situación, invitó a la población a acercarse a la Fiscalía y denunciar estos hechos. Indicó que la institución cuenta con agencias del Ministerio Público, así como con una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos para atender los asuntos correspondientes.