Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh

El grupo Caifanes se presentará en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira 2025, recinto en el que ofrecerá cinco shows, comenzando este viernes, 5 de diciembre. Pese a que dos de sus integrantes fundamentales, Sabo Romo y Alejandro Marcovich, no formarán parte del recital, hay fans que no se dan por vencidos y siguen preguntándose si los músicos estarán presentes.

La banda de rock se fundó en 1987, con Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego André como sus integrantes originales, por esa época, Caifanes lanzó algunos de sus mayores éxitos como “Viento”, Cuéntame tu vida”, “Mátenme porque me muero” y, por supuesto, el cover del tema cubano “La negra Tomasa”.

Para su segundo álbum, la banda contacto a Marcovich, guitarrista de Las insólitas imágenes de Aurora -grupo que integró con Saúl y Alfonso años previos- para unirse como guitarrista y, la alineación de la banda o volvió a ser la misma y tampoco alcanzó el mismo desempeño, cuando llegaron nuevos miembros.