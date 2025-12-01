logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh

El grupo Caifanes se presentará en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira 2025, recinto en el que ofrecerá cinco shows, comenzando este viernes, 5 de diciembre. Pese a que dos de sus integrantes fundamentales, Sabo Romo y Alejandro Marcovich, no formarán parte del recital, hay fans que no se dan por vencidos y siguen preguntándose si los músicos estarán presentes.

La banda de rock se fundó en 1987, con Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego André como sus integrantes originales, por esa época, Caifanes lanzó algunos de sus mayores éxitos como “Viento”, Cuéntame tu vida”, “Mátenme porque me muero” y, por supuesto, el cover del tema cubano “La negra Tomasa”.

Para su segundo álbum, la banda contacto a Marcovich, guitarrista de Las insólitas imágenes de Aurora -grupo que integró con Saúl y Alfonso años previos- para unirse como guitarrista y, la alineación de la banda o volvió a ser la misma y tampoco alcanzó el mismo desempeño, cuando llegaron nuevos miembros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lamenta Foster no haber dirigidomás películas
Lamenta Foster no haber dirigidomás películas

Lamenta Foster no haber dirigidomás películas

SLP

EFE

Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh
Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh

Caifanes, sin Sabo ni MarcoviCh

SLP

El Universal

llega a los 90 años
llega a los 90 años

llega a los 90 años

SLP

EFE

El polémico director estadounidense ha tenido una vida llena de triunfos y controversia

Shakira triunfa en Paraguay
Shakira triunfa en Paraguay

Shakira triunfa en Paraguay

SLP

EFE