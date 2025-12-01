Shakira triunfa en Paraguay

La cantante colombiana Shakira encendió la noche de este sábado la capital de Paraguay, Asunción, en su segundo concierto consecutivo como parte de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, en el estadio ‘La Nueva Olla’, que congregó a decenas de miles de fanáticos.

La artista conectó de entrada con el público al bailar con su elenco delante de una pantalla que proyectaba las banderas de diferentes países repitiendo las nacionalidades de las mujeres “latinas” hasta llegar a las paraguayas, que respondieron a coro con gritos y aplausos.

Con diferentes atuendos y coreografías, la estrella colombiana bailó y puso a mover sus seguidores con varios éxitos de su repertorio que, entre otros, incluyó “La Fuerte”, “Girl Like Me”, “Las de la lntuición”, “Estoy Aquí”, “La Loba”, “La Copa Vacía”, además de “Te Felicito” y “TQG”, que también fueron cantadas a coro en el estadio.

El escenario abarrotado también acompañó el momento emotivo provocado por la aparición en pantalla gigante de un video mostrando a Shakira cuando era bebé y luego una niña que comenzaba a cantar hasta convertirse en una artista, imágenes que precedieron a la interpretación de “Pies descalzos, sueños blancos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí