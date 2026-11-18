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El productor Alejandro Gou ha respondido a las inquietudes sobre la representación del musical 'Mentiras' por parte de estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la UNAM. La controversia surgió cuando el director Iván Pasillas cuestionó si los alumnos contaban con los permisos requeridos para llevar a cabo dos funciones programadas para el 23 y 25 de noviembre. Al asistir al estreno de 'Buena Vista Social Club', Gou admitió no estar al tanto de dicha puesta en escena ni de si los estudiantes habían contactado al autor de la obra, José Manuel López Velarde.

Sin embargo, el productor expresó que, siempre que no haya un interés lucrativo detrás de la producción estudiantil, no le parece problemático que se presente la obra. A su juicio, este tipo de iniciativas pueden facilitar la aparición de nuevos talentos en el ámbito teatral. En este contexto, resta conocer la opinión del autor sobre el uso de sus derechos de representación.

Por otro lado, la exparticipante de 'La Granja VIP', Natalia Alcocer, sigue siendo objeto de debate tras su polémica interacción con Daniela Alexis, conocida como Bebeshita. Durante una dinámica del programa emitida el 5 de noviembre, las dos intercambiaron insultos, lo que generó reacciones en redes sociales. Alcocer ha defendido que Bebeshita hizo comentarios despectivos sobre su apariencia. Sin embargo, sus detractores han recordado las publicaciones de Alcocer relacionadas con el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, cuestionando la autenticidad de su postura respecto al feminismo.

Comentarios como 'falsa feminista' han circulado en diversas plataformas, teniendo en cuenta que Manelyk González también había puesto en duda la coherencia entre las declaraciones de apoyo hacia otras mujeres y la forma en que Alcocer se ha expresado de sus compañeras. Aunque Alcocer dejó el programa el 8 de noviembre, sus críticos ya están preparando preguntas para ella con miras al próximo 8 de marzo.

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Finalmente, el cantante Carlos Rivera se encuentra en medio de especulaciones acerca de su salud. A pesar de los rumores sobre posibles sangrados en sus cuerdas vocales y una posible retirada de los escenarios, el artista ha aclarado que solo le han diagnosticado un pólipo en una cuerda vocal, por el cual se someterá a una microcirugía. Rivera, quien ha negado tener una hemorragia activa, confirmó su presencia en Boston, Estados Unidos, donde se llevará a cabo la intervención. El intérprete también indicó que ha debido reprogramar algunas de sus presentaciones mientras se recupera de la cirugía, asegurando que se siente bien en este momento.