CARMEN AUB SE DESPIDE DE RUTILA CASILLAS

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Carmen Aub le dice adiós a su personaje de Rutila Casillas, la hija de Aureliio Casillas, en la serie "El señor en los cielos", que estrenó su décima y última temporada; la actriz de 36 años, que debutó hace un año como mamá, se despidió de "Ruti" con un emotivo mensaje. Agradecimiento es que lo que siente Carmen al voltear atrás y recordar que hace más de una década comenzó a interpretar a la hija de Aurelio, el narcotraficante de la serie de Telemundo con quien tiene una muy buena relación fuera del set. "Doce años después, hoy cierro oficialmente un capítulo de mi vida. Un capítulo que me abrió puertas, que me regaló amistades, aprendizajes y personas maravillosas en el camino. Y lo cierro con la misma ilusión, el mismo agradecimiento y la misma felicidad con la que comenzó aquella primera temporada", se lee en el inicio del mensaje.