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CD9 reprograma conciertos de gira PARALLAX por nuevos proyectos

La banda informó que los boletos adquiridos serán válidos y habilitó reembolsos hasta diciembre.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 01:15 p.m.
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CD9 reprograma conciertos de gira PARALLAX por nuevos proyectos
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      La agrupación mexicana CD9 anunció la reprogramación de tres conciertos de su gira "PARALLAX", debido a que ha tenido que atender situaciones inesperadas y procesos relacionados con la nueva etapa del grupo, entre ellos el trabajo en dos álbumes. Estas circunstancias, señalaron en un comunicado, "han requerido tiempo y han influido en el calendario de nuestros próximos lanzamientos".


      La banda explicó que trabaja de la mano con su equipo para resolver estos asuntos con responsabilidad y cuidar el futuro del proyecto. "Hay decisiones que tenemos que tomar con atención y respetando los tiempos que cada proceso requiere", expresó.

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      Asimismo, agradeció el entusiasmo de las Coders y destacó que están cerca de agotar las localidades para sus primeros espectáculos.
      Las nuevas fechas de los conciertos serán las siguientes:
      Ciudad de México: sábado 24 de abril de 2027.
      Monterrey: viernes 21 de mayo de 2027.
      Guadalajara: sábado 29 de mayo de 2027.
      La agrupación informó que los boletos adquiridos previamente serán válidos para las nuevas presentaciones, sin necesidad de realizar algún cambio. Quienes soliciten la devolución podrán iniciar el proceso de reembolso del 30 de octubre al 15 de diciembre. Para ello, deberán escribir al correo reembolsos@superboletos.com.
      Finalmente, CD9 agradeció la paciencia y el apoyo de su comunidad de seguidores.
      Cabe recordar que este año Bryan Mouque anunció su salida del grupo, al igual que Freddy Leyva. En su momento, Bryan explicó que tomó la decisión para priorizar su salud física y mental. También confesó públicamente que se sentía desplazado, declaraciones que generaron controversia.

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