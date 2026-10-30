Rafa Márquez destaca a Checo Pérez como leyenda mexicana
El piloto tapatío cumple 300 grandes premios en el Autódromo Hermanos Rodríguez con gran celebración.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Rafael Márquez se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para las primeras actividades del Gran Premio de la Ciudad de México, donde fue invitado de Sergio "Checo" Pérez.
El exfutbolista mexicano habló sobre lo que significa "Checo" en la sociedad tricolor y alabó su trayectoria dentro de la Fórmula Uno.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Para nosotros los mexicanos es un ídolo, una leyenda y pues que disfrute su Gran Premio", comentó el estratega del Tri.
Este domingo, el volante tapatío cumple 300 grandes premios, por lo que hay una gran fiesta alrededor de él.
Algo que también puede suceder este fin de semana es ver la coronación de Kimi Antonelli como campeón del mundo. Ante este hecho, Rafa también dio un par de declaraciones.
"Bueno, pues hemos visto que Mercedes está fuerte. Hoy podemos ver, yo creo que es nuevo campeón de esta temporada y pues bueno, creo que ya está casi totalmente decidido eso".
Márquez y Pérez compartieron unos minutos dentro de su hospitality de Cadillac, en la que se pudo observar tuvieron una plática muy amena.
no te pierdas estas noticias
Rafa Márquez destaca a Checo Pérez como leyenda mexicana
El Universal
El piloto tapatío cumple 300 grandes premios en el Autódromo Hermanos Rodríguez con gran celebración.
Guillermo Ochoa gana el PND, por trayectoria
El Universal
Erick Portillo, Kenia Lechuga y Yareli Acevedo fueron premiados en la categoría de deporte no profesional.
Arranca la Jornada 15 del Apertura 2026
El Universal
El Atlético de San Luis recibe al Atlas en el Estado Libertad