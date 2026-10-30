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Rafa Márquez destaca a Checo Pérez como leyenda mexicana

El piloto tapatío cumple 300 grandes premios en el Autódromo Hermanos Rodríguez con gran celebración.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 01:11 p.m.
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Rafa Márquez destaca a Checo Pérez como leyenda mexicana
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      Rafael Márquez se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para las primeras actividades del Gran Premio de la Ciudad de México, donde fue invitado de Sergio "Checo" Pérez.


      El exfutbolista mexicano habló sobre lo que significa "Checo" en la sociedad tricolor y alabó su trayectoria dentro de la Fórmula Uno.

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      "Para nosotros los mexicanos es un ídolo, una leyenda y pues que disfrute su Gran Premio", comentó el estratega del Tri.
      Este domingo, el volante tapatío cumple 300 grandes premios, por lo que hay una gran fiesta alrededor de él.
      Algo que también puede suceder este fin de semana es ver la coronación de Kimi Antonelli como campeón del mundo. Ante este hecho, Rafa también dio un par de declaraciones.
      "Bueno, pues hemos visto que Mercedes está fuerte. Hoy podemos ver, yo creo que es nuevo campeón de esta temporada y pues bueno, creo que ya está casi totalmente decidido eso".
      Márquez y Pérez compartieron unos minutos dentro de su hospitality de Cadillac, en la que se pudo observar tuvieron una plática muy amena.

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