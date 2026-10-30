Acumulación de sargazo afecta turismo en playas de Yucatán

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Este jueves amanecieron las playas de Yucatán, llenas de sargazo.

El sargazo acumulado se observó en playas de Telchac puerto y hasta Progreso.

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También se reportó una marcada reducción del nivel del mar, debido a la marea baja, que dejó al descubierto amplias extensiones de arena en la costa.La presencia de la macroalga y las condiciones del mar, modificaron el paisaje del principal puerto turístico de Yucatán, Progreso, donde las playas presentaron una imagen distinta a la habitual para visitantes y habitantes.La marea baja provocó que el agua se retirara varios metros de la línea habitual de costa, dejando zonas de poca profundidad y extensiones de arena expuestas.Este comportamiento corresponde al ciclo natural de las mareas, aunque las condiciones meteorológicas y atmosféricas pueden influir en el nivel observado.De acuerdo con los pronósticos de mareas para Progreso, este jueves se registró una bajamar alrededor de las 10:40 a las 11:20 horas, con variaciones en las alturas reportadas por los distintos modelos.Las condiciones meteorológicas también mantienen la atención sobre el litoral yucateco, particularmente por los cambios en el viento y el oleaje.El sargazo es un problema constante para las playas de la costa, debido a que su acumulación afecta la imagen turística, genera labores adicionales de limpieza y, cuando permanece durante periodos prolongados, puede producir malos olores por su descomposición.La combinación de macroalgas acumuladas y el retiro del agua dejó este jueves una estampa particular en el malecón y las playas de Progreso, en plena temporada de las actividades turísticas.