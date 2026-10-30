Denuncian daños en drenaje por obra en Altamirano

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Habitantes del barrio de Tlaxcala denunciaron afectaciones en la calle Altamirano, entre las vialidades de Damián Carmona y Pedro Moreno, derivadas de una obra de rehabilitación de pavimento, al señalar que los trabajos provocaron el colapso del drenaje y dejaron la vialidad en malas condiciones.

Ante la falta de soluciones, vecinos comenzaron a recabar firmas para exigir la intervención de las autoridades municipales.

De acuerdo con los habitantes, los trabajos comenzaron hace aproximadamente 15 días y, lejos de resolver el deterioro de la calle, ocasionaron nuevos problemas en la infraestructura sanitaria.

Aseguraron que el drenaje se encuentra colapsado y que los trabajadores pretendían continuar con las labores sin garantizar una reparación integral, por lo que los colonos decidieron impedir que siguieran trabajando hasta obtener una respuesta.

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Los inconformes señalaron que existe preocupación porque, presuntamente, el Ayuntamiento capitalino pretende colocar únicamente una capa de chapopote o realizar trabajos de bacheo, en lugar de rehabilitar completamente la carpeta asfáltica y sustituir la tubería dañada.

Advirtieron que esta solución sería insuficiente, pues durante la temporada de lluvias el agua se introduce en las viviendas debido a los problemas de drenaje y las condiciones de la calle.

Además, denunciaron que algunas viviendas se quedaron sin suministro de agua, por lo que sus habitantes tienen que abastecerse de otras formas.

Los habitantes estimaron que las afectaciones alcanzan a cientos de personas de la zona y señalaron que ya hubo acercamientos con el personal encargado de la obra y trabajadores de Obras Públicas, sin que hasta el momento tengan certeza sobre una solución.

Por ello, exigieron al Ayuntamiento atender el problema, reparar el drenaje y realizar una rehabilitación completa de la calle, en lugar de repetir trabajos provisionales que, afirmaron, terminan por deteriorarse nuevamente.