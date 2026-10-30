logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ian McKellen homenajea a Patrick Stewart tras su fallecimiento

El actor Patrick Stewart murió a los 86 años tras padecer Alzheimer y demencia, confirmó Ian McKellen.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 12:56 p.m.
A
Ian McKellen homenajea a Patrick Stewart tras su fallecimiento
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       El actor Ian McKellen dedicó un emotivo homenaje a Patrick Stewart, con quien mantuvo una estrecha amistad dentro y fuera de la pantalla. Aunque en la película "X-Men" dieron vida a Magneto y al Profesor X, dos personajes rivales, en la vida real construyeron un vínculo que perduró durante décadas.


      Este 29 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Stewart, a los 86 años, después de padecer Alzheimer y demencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A través de una publicación en Instagram, McKellen recordó los orígenes de su colega y algunas de las cualidades que lo definían.
      "Antes que nada, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra al que amó hasta el final. Se notaba en su acento y en la franqueza con la que decía lo que pensaba y sentía", escribió en un post compartido esta tarde.
      McKellen lo definió como una persona que no toleraba las medias verdades y que tampoco evitaba los temas importantes. "Era una persona muy transparente, lo que lo convertía en un hombre digno de confianza, admirable y, en mi caso, amado".
      El actor también recordó sus inicios juntos, hace medio siglo, cuando ambos aspiraban a convertirse en intérpretes de renombre y formaban parte de la Royal Shakespeare Company. Entre sus primeros recuerdos, evocó un encuentro en una calle del centro de Londres, donde le habló a Stewart sobre una oferta para participar como protagonista en "Star Trek", producción en la que posteriormente interpretaría al capitán Jean-Luc Picard.
      "Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?", recordó McKellen que le dijo a su colega. Stewart decidió asumir el riesgo y maravilló a los fans con su interpretación, que le dio proyección internacional y le permitió protagonizar otras producciones, incluso teatrales en Broadway.
      "Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo cuidó en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero nunca olvidó sus orígenes: y el mayor logro del actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire".
      Finalmente, McKellen añadió que próximamente se verá a Stewart en "Avengers: Doomsday", una de sus últimas actuaciones en la pantalla.
      En 2020, durante una entrevista con Wired, también contó que, mientras grababan las películas, tenían caravanas contiguas, por lo que solían tomar el té y pasar tiempo juntos.
      La amistad también quedó de manifiesto en momentos importantes de sus vidas. En 2013, McKellen ofició la boda de Stewart con su esposa Sunny Ozell, quien le sobrevive. Además, ambos no dudaban en demostrar el afecto que se tenían e incluso llegaron a darse besos en los labios durante distintos eventos cinematográficos.
      Juntos trabajaron en las secuelas de "X-Men": "X2" (2003) y "X-Men: La decisión final" (2006), además de tener un cameo en "Lobezno". Posteriormente, regresaron a sus personajes en las siguientes entregas de la saga y aparecerán en "Avengers: Doomsday", que se estrenará este diciembre.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ian McKellen homenajea a Patrick Stewart tras su fallecimiento
      Ian McKellen homenajea a Patrick Stewart tras su fallecimiento

      Ian McKellen homenajea a Patrick Stewart tras su fallecimiento

      SLP

      El Universal

      El actor Patrick Stewart murió a los 86 años tras padecer Alzheimer y demencia, confirmó Ian McKellen.

      Canelo Álvarez buscará título supermediano ante Mbilli
      Canelo Álvarez buscará título supermediano ante Mbilli

      Canelo Álvarez buscará título supermediano ante Mbilli

      SLP

      El Universal

      Christian Mbilli percibirá una bolsa mucho menor, reflejando el poder económico de Saúl Álvarez.

      Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú
      Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú

      Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú

      SLP

      El Universal

      Fernando Castillo, conocido como Don Fer, fue un pilar en la historia musical de Los Yaguarú desde 1996.

      Pedro Ortiz de Pinedo aclara detalles del remake
      Pedro Ortiz de Pinedo aclara detalles del remake

      Pedro Ortiz de Pinedo aclara detalles del remake

      SLP

      El Universal

      La nueva versión contará con María Perroni y Eduardo Zucchi.