Ian McKellen homenajea a Patrick Stewart tras su fallecimiento

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El actor Ian McKellen dedicó un emotivo homenaje a Patrick Stewart, con quien mantuvo una estrecha amistad dentro y fuera de la pantalla. Aunque en la película "X-Men" dieron vida a Magneto y al Profesor X, dos personajes rivales, en la vida real construyeron un vínculo que perduró durante décadas.

Este 29 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Stewart, a los 86 años, después de padecer Alzheimer y demencia.

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A través de una publicación en Instagram, McKellen recordó los orígenes de su colega y algunas de las cualidades que lo definían."Antes que nada, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra al que amó hasta el final. Se notaba en su acento y en la franqueza con la que decía lo que pensaba y sentía", escribió en un post compartido esta tarde.McKellen lo definió como una persona que no toleraba las medias verdades y que tampoco evitaba los temas importantes. "Era una persona muy transparente, lo que lo convertía en un hombre digno de confianza, admirable y, en mi caso, amado".El actor también recordó sus inicios juntos, hace medio siglo, cuando ambos aspiraban a convertirse en intérpretes de renombre y formaban parte de la Royal Shakespeare Company. Entre sus primeros recuerdos, evocó un encuentro en una calle del centro de Londres, donde le habló a Stewart sobre una oferta para participar como protagonista en "Star Trek", producción en la que posteriormente interpretaría al capitán Jean-Luc Picard."Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?", recordó McKellen que le dijo a su colega. Stewart decidió asumir el riesgo y maravilló a los fans con su interpretación, que le dio proyección internacional y le permitió protagonizar otras producciones, incluso teatrales en Broadway."Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo cuidó en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero nunca olvidó sus orígenes: y el mayor logro del actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire".Finalmente, McKellen añadió que próximamente se verá a Stewart en "Avengers: Doomsday", una de sus últimas actuaciones en la pantalla.En 2020, durante una entrevista con Wired, también contó que, mientras grababan las películas, tenían caravanas contiguas, por lo que solían tomar el té y pasar tiempo juntos.La amistad también quedó de manifiesto en momentos importantes de sus vidas. En 2013, McKellen ofició la boda de Stewart con su esposa Sunny Ozell, quien le sobrevive. Además, ambos no dudaban en demostrar el afecto que se tenían e incluso llegaron a darse besos en los labios durante distintos eventos cinematográficos.Juntos trabajaron en las secuelas de "X-Men": "X2" (2003) y "X-Men: La decisión final" (2006), además de tener un cameo en "Lobezno". Posteriormente, regresaron a sus personajes en las siguientes entregas de la saga y aparecerán en "Avengers: Doomsday", que se estrenará este diciembre.