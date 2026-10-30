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Canelo Álvarez buscará título supermediano ante Mbilli

Christian Mbilli percibirá una bolsa mucho menor, reflejando el poder económico de Saúl Álvarez.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 12:45 p.m.
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Canelo Álvarez buscará título supermediano ante Mbilli
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      Pocos deportistas en el mundo pueden presumir el poder de convocatoria y generación de ingresos que mantiene Saúl "Canelo" Álvarez. Incluso, después de la derrota contra Terence Crawford, el tapatío continúa siendo una de las máximas figuras del boxeo, condición que volverá a traducirse en una millonaria recompensa económica cuando enfrente a Christian Mbilli en la Arena ANB de Riad, Arabia Saudita, este sábado.


      La pelea no sólo le brinda la posibilidad de conquistar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, también le permitirá añadir otra cifra multimillonaria a una fortuna construida durante más de una década.

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      Como parte del convenio que firmó para presentarse en Arabia Saudita, el "Canelo" tendría asegurados 100 millones de dólares por medirse con Mbilli. La cifra colocaría este combate entre los más lucrativos en su trayectoria, ubicándose únicamente por debajo de la bolsa estimada de 150 mdd que percibió en su choque contra Crawford, un reflejo del poder económico y mediático que tiene.
      El pelirrojo, quien encabezará la cartelera "México vs El Mundo", tras más de un año alejado de los cuadriláteros, tendría asegurados cerca de 47 millones de dólares únicamente por subir al ring. El resto de los ingresos provendría de diversas fuentes comerciales: Derechos de transmisión, acuerdos de patrocinio, activaciones publicitarias y otros compromisos vinculados con el evento.
      Para dimensionar la magnitud de esa cantidad, basta con comparar las ganancias de ambos protagonistas de la velada. Mientras que Álvarez tendría ingresos estimados en 100 millones de billetes verdes, su rival franco-camerunés recibiría una bolsa cercana a los nueve mdd, una enorme diferencia que refleja el incalculable poder de convocatoria incluso fuera de sus mercados más fuertes: México y Estados Unidos.

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