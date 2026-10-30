Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú

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El mundo de la cumbia mexicana está de luto tras confirmarse la muerte de Fernando Castillo, conocido como Don Fer, emblemático vocalista e integrante fundador de Los Yaguarú de Ángel Venegas, agrupación que le dedicó un sentido mensaje de despedida en redes sociales.

Los Yaguarú y su legado en la cumbia mexicana

La noticia se dio a conocer durante la noche, cuando el grupo compartió un texto en el que expresó el dolor por la pérdida de quien consideraba parte de su familia y con quien compartió una etapa de su historia musical.

"Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguarú de Ángel Venegas", escribió la agrupación.

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En su publicación, los músicos destacaron no sólo las cualidades vocales de Castillo, sino también el vínculo personal que construyeron con él durante los años que compartieron escenarios y proyectos.

"Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical", agregaron.

Mensaje de despedida y legado musical

El grupo también recordó la manera en que sus interpretaciones llegaron al público y acompañaron momentos importantes de distintas generaciones de seguidores.

"Tu voz fue mucho más que talento. Fue mucho sentimiento, fue alegría, fue identidad. A través de tus interpretaciones llegaste al corazón de miles de personas, acompañaste historias de amor, momentos inolvidables y generaciones que encontraron en tus canciones una razón para cantar, bailar y emocionarse", expresaron.

La despedida concluyó con un agradecimiento por su entrega y por los recuerdos que dejó entre sus compañeros: "Hoy te despedimos con lágrimas y el corazón destrozado, pero también con un inmenso agradecimiento por haberte tenido en nuestras vidas".

"Descansa en paz, querido compañero. En Los Yaguarú siempre tendrás un lugar y en nuestros corazones nunca dejarás de estar", finalizaron.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas de su fallecimiento ni mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Los Yaguarú de Ángel Venegas es una de las agrupaciones identificadas con la cumbia romántica en México, a lo largo de su trayectoria ha construido un repertorio que ha acompañado bailes, celebraciones y reuniones familiares, con canciones que mantienen su presencia entre los seguidores del género.

Entre sus temas más reconocidos se encuentran "Vida no te vayas", "Alma de acero", "Amor sin primavera" y "Cómo decirte adiós", canciones que forman parte de la identidad musical de la agrupación y de su conexión con el público.

Su propuesta combina los ritmos tropicales con letras de amor, desamor y nostalgia, una fórmula que les ha permitido mantenerse vigentes dentro de la escena de la música tropical.

El grupo Los Yaguarú se formó en 1996 en La Presa, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por los hermanos Ángel y David Venegas.