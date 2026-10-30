Esperan unos 3 mil visitantes en panteones de Villa de Pozos

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Más de 3 mil personas acudirían a los panteones de Villa de Pozos durante las celebraciones de Día de Muertos, por lo que autoridades municipales mantienen operativos coordinados de seguridad y vialidad para atender la afluencia de visitantes, informó la concejal presidenta, Patricia Aradillas.

La funcionaria señaló que los dispositivos se implementaron en coordinación con la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el orden tanto en los cementerios como en las colonias del municipio.

Aseguró que hasta el momento se mantiene saldo blanco, aunque las acciones preventivas también han incluido la suspensión de actividades no autorizadas.

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