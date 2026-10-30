logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Esperan unos 3 mil visitantes en panteones de Villa de Pozos

Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional colaboran en operativos para mantener el orden.

Por Samuel Moreno

Octubre 30, 2026 12:53 p.m.
A
Esperan unos 3 mil visitantes en panteones de Villa de Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Más de 3 mil personas acudirían a los panteones de Villa de Pozos durante las celebraciones de Día de Muertos, por lo que autoridades municipales mantienen operativos coordinados de seguridad y vialidad para atender la afluencia de visitantes, informó la concejal presidenta, Patricia Aradillas.

      La funcionaria señaló que los dispositivos se implementaron en coordinación con la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el orden tanto en los cementerios como en las colonias del municipio.

      Aseguró que hasta el momento se mantiene saldo blanco, aunque las acciones preventivas también han incluido la suspensión de actividades no autorizadas.

      LEA TAMBIÉN

      Adornará el Ayto. tumbas abandonadas

      Esto, para honrar a los olvidados en los panteones

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Esperan unos 3 mil visitantes en panteones de Villa de Pozos
      Esperan unos 3 mil visitantes en panteones de Villa de Pozos

      Esperan unos 3 mil visitantes en panteones de Villa de Pozos

      SLP

      Samuel Moreno

      Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional colaboran en operativos para mantener el orden.

      SCJN anula tarifa municipal para energía eólica en Villa de Arriaga
      SCJN anula tarifa municipal para energía eólica en Villa de Arriaga

      SCJN anula tarifa municipal para energía eólica en Villa de Arriaga

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Determinó que el cobro municipal excedía facultades y afectaba proyectos de energía

      Exige el PVEM aclarar destino de 624 mdp de subastas
      Exige el PVEM aclarar destino de 624 mdp de subastas

      Exige el PVEM aclarar destino de 624 mdp de subastas

      SLP

      Rolando Morales

      Mercado Garay advierte falta de claridad en los proyectos

      Alista personal del IMSS nueva movilización este viernes
      Alista personal del IMSS nueva movilización este viernes

      Alista personal del IMSS nueva movilización este viernes

      SLP

      Pulso Online

      Tras las protestas de días anteriores, convocan a movilizarse de Plaza Sendero a las oficinas sindicales