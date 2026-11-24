Camionero se estrella en contención en Circuito Potosí
El accidente ocurrió después de las 23 horas en el periférico oriente, con intervención de la Guardia Civil de Soledad.
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Un camión urbano de la ruta 15 chocó con el muro de contención del Puente Rivera en el Periférico Oriente.
Los hechos se suscitaron después de las 23:00 horas, cuando el conductor del camión urbano circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera a Matehuala.
Al llegar al puente, impactó con el muro de contención que divide el carril lateral.
El conductor resultó con golpes que no ameritaron traslado.
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Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos para el retiro posterior del vehículo.
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