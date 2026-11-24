¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un camión urbano de la ruta 15 chocó con el muro de contención del Puente Rivera en el Periférico Oriente.

Los hechos se suscitaron después de las 23:00 horas, cuando el conductor del camión urbano circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera a Matehuala.

Al llegar al puente, impactó con el muro de contención que divide el carril lateral.

El conductor resultó con golpes que no ameritaron traslado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos para el retiro posterior del vehículo.