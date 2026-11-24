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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Desde hace meses se compartía "mucha información" con Estados Unidos para ubicar a "El Chapo Isidro", y su ubicación estaba más que confirmada en Guasave, Sinaloa.

Además, los analistas de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) obtuvieron una serie de indicios como números telefónicos y se decidió solicitar el apoyo, a través del Consejo de Seguridad Nacional, de aeronaves no tripuladas para capturar al jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

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Como parte de la pacificación de Sinaloa, autoridades decidieron actuar el pasado viernes por la noche en el operativo Centella para capturar a Meza Flores.En un operativo en Guasave, que no fue aislado, sino bajo una estrategia definida de seguridad, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional demostraron sus capacidades y la cooperación en información con Estados Unidos, sin participación de algún elemento extranjero.Aunque esta detención volvió a encender a Sinaloa y alertó a sus ciudadanos por más violencia, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, expuso cómo el operativo Centella, con 361 elementos de esa dependencia y 14 aeronaves, se desarrolló en tres fases: arribo, seguridad y captura, y evacuación."A las 19:50 horas del 20 de noviembre de 2026 se arriba al área del objetivo. Se establece la seguridad periférica. Y en eso, refuerzos de estos delincuentes agreden al personal militar."Y de esa manera, ingresan al domicilio y, sin oponer resistencia, los delincuentes que estaban dentro del domicilio se rinden. Después, se incrementaron las agresiones para rescatar a 'El Chapo Isidro'", detalló.Tras la captura, en Sinaloa iniciaron bloqueos en diferentes vías de comunicación.