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El pasado fin de semana se llevó a cabo una edición más de Expo Moto en el World Trade Center de la Ciudad de México, un encuentro que reúne a algunas de las principales marcas de la industria de las 2 ruedas para presentar sus novedades, tecnologías y propuestas para el mercado nacional.

Entre las firmas presentes se encontraba Honda Motos que se hizo presente, porque continúa apostando por ampliar su portafolio y fortalecer su presencia en México.

Y es que 2026 ha sido un año de crecimiento y evolución para la división de motocicletas de Honda. Como parte de sus resultados, la compañía anunció recientemente el inicio de operaciones de una segunda línea de ensamblaje en su planta de El Salto, Jalisco, con una capacidad adicional cercana a las 66,000 motocicletas anuales. Con esta ampliación, Honda alcanza una capacidad instalada de producción de 244,000 unidades al año en México.

Además, la marca reportó la realización de 33 eventos a nivel nacional durante 2026, con más de 3,300 asistentes, así como la incorporación de nueve nuevos distribuidores y la renovación de otros 18, de acuerdo con su balance anual.

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Uno de los modelos que ha tenido un papel importante en esta historia es la Honda NAVi. Desde su llegada a México, hace 7 años, esta motocicleta encontró un espacio particular en el mercado gracias a una propuesta que combina elementos de una motocicleta convencional con la practicidad de un scooter automático.

La NAVi introdujo una alternativa de movilidad urbana que destaca por su facilidad de manejo, dimensiones compactas y una propuesta accesible para quienes buscan desplazarse por la ciudad sin complicaciones.

Con el paso de los años, el modelo ha conseguido convertirse en uno de los productos más representativos de Honda en México. De hecho, la propia compañía confirmó que la NAVi es actualmente su motocicleta más vendida en el mercado nacional.

Otro aspecto importante de su historia es que se trata de un modelo producido en México. Honda ensambla la NAVi en su planta de El Salto, Jalisco, desde donde también se fabrican unidades destinadas a mercados internacionales, como Estados Unidos.

Como parte de la evolución de este modelo, Honda presentó la nueva NAVi Stripe 2027, una edición especial que apuesta por una imagen más llamativa y juvenil sin modificar la fórmula mecánica que la ha caracterizado.

Esta versión incorpora stickers originales de Honda con gráficos y franjas que recorren su carrocería y resaltan sus líneas. Estará disponible en 2 combinaciones de color: blanco y rosa, alternativas que buscan darle una personalidad diferente a esta pequeña crossover.

En el apartado mecánico conserva el motor monocilíndrico de 109.19 cc, 4 tiempos, con tecnología Honda Eco Technology (HET), que desarrolla 7.83 hp a 7,000 rpm.

La transmisión automática V-Matic continúa siendo uno de sus principales argumentos, especialmente para quienes buscan una motocicleta sencilla de conducir en recorridos urbanos. También mantiene su sistema de enfriamiento por aire forzado y un peso de 101 kilogramos en orden de marcha.

Entre sus elementos prácticos destaca el compartimento de carga modular desmontable ubicado debajo del tanque, una característica que permite adaptar el espacio de almacenamiento a las necesidades de cada usuario.

La nueva Honda NAVi Stripe 2027 estará disponible por tiempo limitado a través de la red de distribuidores autorizados de la marca en México, con un precio anunciado de $33,490 pesos.

Una motocicleta que, 7 años después de su llegada, continúa encontrando nuevas formas de conectar con los usuarios a través de la personalización, la movilidad urbana y una fórmula que ha demostrado tener un lugar propio en las calles del país.