Economía de México crece 1.4% en segundo trimestre, reporta CSP

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México registró un crecimiento económico de 1.4% durante el segundo trimestre de 2026, por encima del promedio de 0.7% de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Acciones de la autoridad

La Mandataria federal atribuyó este resultado al impulso de la construcción, la infraestructura y la producción de componentes electrónicos.

En su conferencia matutina, la presidenta presentó cifras de la OCDE para sostener que, pese al entorno económico internacional y las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México se encuentra entre las economías que reportaron crecimiento durante el periodo.

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Sheinbaum explicó que la construcción ha sido uno de los principales motores de la actividad económica, particularmente por los programas de vivienda pública y privada, así como por las inversiones en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

Detalles confirmados

A estos factores sumó el crecimiento de la industria electrónica, impulsado por la demanda de Estados Unidos relacionada con el desarrollo de la inteligencia artificial, además de la recuperación de algunas empresas del sector automotriz que enfrentaron afectaciones por los aranceles estadounidenses.

"Como recientemente se ha dicho que México no crece, que estamos muy mal, es importante mostrar esta gráfica", señaló al defender el desempeño de la economía nacional.

La Presidenta afirmó que el impulso a los proyectos de infraestructura y energía, junto con el Plan México, contribuirá a mantener la actividad económica durante los próximos meses.

Asimismo, presentó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con los cuales la actividad industrial aumentó 0.6% en agosto de 2026 respecto al mes anterior, mientras que en su comparación anual registró un incremento de 3.6% frente a agosto de 2025.

La Mandataria sostuvo que estos indicadores respaldan sus expectativas de crecimiento para la segunda mitad del año, aunque reconoció que el crecimiento económico por sí sólo no permite conocer las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, defendió el modelo económico de su administración, al señalar que el aumento al salario mínimo y los programas sociales contribuyen a distribuir la riqueza y reducir la pobreza.