Huracán "Trudy" se intensifica y afecta Guerrero y Oaxaca

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Durante la madrugada de este jueves, la tormenta tropical Trudy se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras que el sistema "Simon" permanece como tormenta tropical estacionaria en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Huracán Trudy avanza y ubicación actual

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Trudy se localizó aproximadamente a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Por su parte, la tormenta tropical Simon se encuentra estacionaria a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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Pronóstico de lluvias y afectaciones en estados

Los pronósticos meteorológicos contemplan precipitaciones de distinta intensidad en dos entidades del país:

Oaxaca: lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, principalmente en el noreste y suroeste del estado.

Guerrero: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones del oeste, sur y este de la entidad.

Las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Viento, oleaje y recomendaciones oficiales

La circulación del huracán Trudy también ocasionará condiciones adversas en las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

Se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

El oleaje esperado es de entre 2 y 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Estas condiciones representan riesgos para las actividades marítimas y las personas en zonas costeras, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de las autoridades.

Ante los efectos previstos, las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Entre las recomendaciones principales están:

- Mantenerse informados mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

- Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

- Alejarse de cauces, barrancas y zonas propensas a deslaves o inundaciones.

- Atender las indicaciones de Protección Civil y evacuar si las autoridades lo solicitan.

- Extremar precauciones en zonas costeras ante vientos fuertes y oleaje elevado.

- Consultar informes meteorológicos antes de realizar actividades marítimas o trasladarse por zonas de riesgo.

Para conocer la evolución de ambos sistemas, la Conagua recomienda consultar las páginas oficiales www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, así como las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima y los perfiles de Facebook de Conagua y del SMN.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de las condiciones en el océano Pacífico y llaman a la población a permanecer atenta a las actualizaciones sobre la trayectoria del huracán Trudy.