Video | Solicitud de licencia, hasta el próximo año: Gallardo

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Además de reiterar que contenderá en las elecciones del 2027, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que todavía no tiene previsto solicitar licencia como mandatario estatal, porque la legislación aún no se le exige.

Las únicas opciones del líder moral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), corresponden a postulaciones como diputado federal o local, porque las senadurías se renuevan hasta el 2030.

"Yo casi no les hablo de política, ya ahorita es momento de decirles: sí, muy seguramente vamos a participar, sí, muy seguramente estaremos en una boleta. De una u otra manera participaremos si estar o no en boleta, pero vamos a estar", externó.

El mandatario estatal consideró que el único pendiente actual, es mantenerse a la espera de cumplir con los tiempos establecidos por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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?? | Solicitud de licencia, hasta el próximo año: Gallardo - Indicó que para participar en elecciones de 2027 aún no es obligatorio separarse del cargo / Más información: ?? https://t.co/Fx2qZmAGWk https://t.co/e8jWNna9r8 — Pulso Online (@pulso_mx) October 15, 2026

De acuerdo con Gallardo Cardona, de momento no es obligatorio proceder con la presentación de la solicitud de licencia ante el Congreso del Estado, sino hasta el próximo año.

"Lo vamos a hacer en su momento. Yo por eso no hablo de política y sigo haciendo mis labores de gobernador. Hay personajes que están haciendo política y que no se han separado, pero es un caso muy diferente", concluyó.