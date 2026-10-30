Pedro Ortiz de Pinedo aclara detalles del remake

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Pedro Ortiz de Pinedo ha aclarado detalles sobre el remake de ''Alcanzar una estrella'', señalando que no incluirá un grupo musical, como ha sido malinterpretado por algunos. En referencia a la serie original de 1990, Ortiz de Pinedo comentó que existe confusión entre las dos versiones. La primera relata la historia de amor entre Eduardo, un ícono pop, y su fan, Lorena. En la segunda entrega fue donde se introdujo el grupo ''Muñecos de Papel'', lo que ha provocado la confusión actual. ''La que estamos produciendo es la primera, y para la segunda se tomará en cuenta la respuesta del público para decidir si continuamos'', aseguró.

La nueva versión de ''Alcanzar una estrella'' cuenta con las actuaciones de María Perroni y Eduardo Zucchi, quienes interpretan los mismos papeles que Mariana Garza y Eduardo Capetillo hicieron hace 36 años. Actualmente, las grabaciones están en curso, con un estreno previsto para mediados del próximo año.

La serie tendrá un total de 20 episodios, lo que representa una reducción significativa en comparación con los 180 episodios de la adaptación original. Ortiz de Pinedo enfatizó que, aunque se están adaptando momentos clave de la historia, el enfoque y la temática son distintos debido a los cambios en la industria musical desde 1990. ''Hemos tomado la esencia de la serie, pero la hemos reinterpretado para hacer una producción que resuene con la audiencia actual'', explicó.

El ejecutivo cuenta con una destacada trayectoria en la producción de programas como ''Amor amargo'', ''Cita a ciegas'', ''Una familia de diez'' y ''La CQ''. La expectativa por esta nueva versión de ''Alcanzar una estrella'' continúa creciendo, mientras se espera que el público contribuya a determinar el futuro de una posible segunda entrega.

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