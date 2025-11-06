“EL CADÁVER DE LA NOVIA” REGRESA A LOS CINES EN MÉXICO

La icónica cinta animada “El Cadáver de la Novia” (“Corpse Bride”) volverá a las salas de cine mexicanas para celebrar su 20 aniversario. Dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, esta película de stop motion se ha convertido en un clásico moderno del cine gótico y en una de las historias más entrañables del género animado.

El reestreno de la cinta será el 11 de diciembre, fecha en la que el filme regresará a la pantalla grande en México. La cinta será proyectada por Cinépolis, que anunció que la preventa de boletos iniciará el 11 de noviembre a través de su aplicación, sitio web y taquillas físicas.

A lo largo del tiempo, “El Cadáver de la Novia” ha ganado el cariño de los espectadores por su estilo visual único, su banda sonora compuesta por Danny Elfman y su profunda historia de amor y duelo. La película invita a reflexionar sobre el amor verdadero y la aceptación de la pérdida, envuelta en una atmósfera oscura pero poética, fiel al sello característico de Burton.

La historia está ambientada en un pueblo victoriano y sigue a Víctor Van Dort, un joven tímido que, mientras ensaya sus votos matrimoniales en el bosque, accidentalmente despierta a una novia muerta, quien lo arrastra al mundo de los difuntos tras creer que se ha comprometido con ella.

