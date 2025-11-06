TECATE PA’L NORTE CARTEL

Tecate Pa’l Norte está de vuelta con su décimo cuarta edición, en la que traerá a exponentes de la música actual como Tyler, The Creator, pero también clásicos del rock como Guns N’Roses y Los Fabulosos Cadillacs; el alternativo también estará presente a través de Interpol, The Killers y Zoé.

El festival de música con sede en Monterrey, Nuevo León, regresa y causa gran expectativas entre su público que viaja desde distintas partes de la República Mexicana, debido a la fórmula que, sus organizadores, logran año con año, al reunir a lo mejor de los distintos géneros.

En esa ocasión, la cita serán los días 27, 28 y 29 de marzo del 2026.

Entre los grupos y artistas que se destacan, para la presentación del viernes 27, se encuentran Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, eso en el caso de exponenten internacionales; en lo concertiente a artistas de nuestro país, Molotov, Siddharta y la Maltida Vecindad también participarán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sábado 28 podrías disfrutar de la música de Guns N’ Roses, los Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan y Cypres Hill.

Mientras que el domingo el show estará encabezado por artistas como The Killers, Zoé, The Lumineers y Halsey.