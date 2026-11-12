Regina Torné, un Ariel y la condena legal de su única hija

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Regina Torné murió a los 82 años, una de las actrices mexicanas con una de las trayectorias más longevas en el cine de nuestro país; sin duda, su partida deja un vacío dentro de la historia cinematográfica de México.

La ANDA, dio a conocer la tarde del jueves 11 de noviembre el fallecimiento de Torné, recordada, especialmente por su papel como mamá Elena en "Agua para chocolate", por el que se convirtió en merecedora de un premio Ariel, en 1992, a sus 48 años.

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A través de su trayectoria, interpretó a personajes que, entre sí, variaban en personalidad, aunque, en su mayoría, coincidían en la fuerza de carácter, determinante en Torné.Su trayectoria, aún antes de todos aquellos papeles emblemáticos que ejecutó en el cine, se vio marcada por su faceta como cantante, impulsada cuando tenía apenas 18 años, edad con la que regresó a México pues, a pesar de ser mexicana de nacimiento, desde muy chica, su familia, don Pedro Salvador Incháustegui Rueda, y su madre, la señora Pilar Anaya, la envió a prepararse académicamente en el extranjero.El productor Gregorio Walerstein, que llegó a conocérsele como el "zar del cine mexicano" descubrió a Torné y, desde sus primeras apariciones en la pantalla grande, su personalidad, garbo y presencia física impulsaron que, en cine y en la televisión, diera vida a personajes de carácter y fuerza.Torné participó en diferentes producciones en años consecutivos; "Sólo de noche vienes" (1966), "Alias, 'el Rata'" (1966), "Adiós, cuñado" (1967), "El asesino se embarca" (1967), "Las luchadoras contra el robot asesino" (1969), "Mujeres de medianoche" (1969), entre otras más.Y, aunque granjeó una carrera solida en el cine desde su juventud, fue a sus 48 años cuando recibió el Ariel por como Mejor actriz, por dar vida a Mamá Elena, en "Como agua para chocolate", la película dirigida por Alfonso Arau y escrita por Laura Esquivel.Así como se hizo acreedora de éxitos en su vida profesional, en lo personal también atravesó vicisitudes, como ocurrió en 2006, cuando su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui fue privada de su libertad, tras ser sentenciada por el delito de homicidio, por el cual, todavía hoy, sigue cumpliendo su condena en Santa Martha Acatitla.