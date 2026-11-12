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Reportan afectaciones en colonias de Soledad tras lluvias

La acumulación de basura en alcantarillas y bocas de tormenta también contribuyó a las afectaciones

Por Flor Martínez

Noviembre 12, 2026 12:40 p.m.
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Fotos: Carlos Vega/Pulso

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      Las lluvias registradas durante la madrugada de este jueves provocaron encharcamientos en diferentes sectores de Soledad de Graciano Sánchez, principalmente en las colonias San Lorenzo, Santander y en el cruce de Ponciano Arriaga y Periférico, donde el nivel del agua llegó a superar las banquetas.

      El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, expuso que los reportes fueron atendidos por personal de la dependencia, cuyos primeros avisos comenzaron a recibirse alrededor de las 3:00 de la mañana.

      Detalló que en la calle Santander el nivel llegó a subir aproximadamente 30 centímetros, lo que obligó a acordonar algunos puntos de este sector; asimismo, dijo que en el cruce de avenida Cactus y Primero de Mayo también se presentó acumulación de agua, aunque en menor nivel, mientras que en otros puntos considerados vulnerables, como Santo Tomás, Los Agaves y Fracción Rivera, no se reportaron afectaciones de consideración.

      El funcionario indicó que la lluvia fue intensa durante aproximadamente una hora y media, lo que ocasionó que la red de drenaje trabajara a su máxima capacidad y requiriera tiempo para desalojar el agua. Sin embargo, reconoció que la acumulación de basura en alcantarillas y bocas de tormenta también contribuyó a las afectaciones.

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      Indicó que hasta el momento no se tenían reportes de agua al interior de viviendas, árboles caídos, cables afectados o anuncios espectaculares derribados.

      No obstante, se mantendrán los recorridos durante los tres turnos para atender cualquier emergencia, además de solicitar el apoyo de Servicios Municipales para reforzar la limpieza de alcantarillas y bocas de tormenta.

      Respecto al pronóstico, señaló que se esperaba el registro de lluvias hasta la tarde de este jueves, aunque para el fin de semana se contemplaban mejores condiciones climáticas y cielos despejados, sin descartar la posibilidad de que se presentaran nuevas precipitaciones.

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      Algunas de las zonas en las que actualmente se trabaja para desalojar la acumulación de agua pluvial son la calle Negrete, en la cabecera municipal; sobre la lateral de la carretera a Matehuala y la calle Yucatán se observa una laguna, al igual que en la avenida Mezquite, cerca del fraccionamiento Valle Santa Lucía, donde una fuga de aguas negras se combinó con el agua pluvial.

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