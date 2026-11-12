Recuerdan a Regina Torné en "Como agua para chocolate"

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- El actor Mario Iván Martínez encontró en Regina Torné una maestra que guio sus primeros pasos en el séptimo arte, tal vez por eso logró una gran interpretación en la película Como agua para chocolate (1992), en la que compartió escena con la tabasqueña, quien llevaba uno de los papeles principales.

Mario Iván Martínez recuerda a Regina Torné y su papel en Como agua para chocolate

"Regina Torné, compañera actriz, con quien tuve el privilegio de formar parte del elenco de Como agua para chocolate, y que fue definitivamente idónea para ese personaje, una actriz que demostró una fuerza casi volcánica, y compatible con el espíritu aguerrido de mamá Elena".

En este filme dirigido por Alfonso Arau, y basado en el libro escrito por Laura Esquivel; Regina Torné dio vida a mamá Elena, una matriarca de principios del siglo XX, que al enviudar quedó al frente del rancho familiar y con tres hijas que cuidar, Rosaura (Yareli Arizmendi), Gertrudis (Claudette Maillé) y Tita (Lumi Cavazos), por lo que la debilidad no estaba permitida en ella. Al crecer Tita se enamora de Pedro (Marco Leonardi), pero no podía casarse porque debía cuidar a su madre hasta su muerte, pese a esto no pudo evitar que otro hombre se fijara en ella, el Dr. John Brown (Mario Iván Martínez).

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Reconocimiento y legado de Regina Torné en el cine mexicano

"Mamá Elena, fue uno de los personajes cumbres de su carrera, pues amén de haber sido una mujer sumamente bella y haber destacado como actriz, con Como Agua para Chocolate y ya como una mujer madura, encuentra un personaje al cual le hace justicia en extremo, al grado de recibir de ser merecedora del premio Ariel.

"El personaje no era meramente una mujer malvada, no se le podía clasificar de esa manera, era una mujer ceñida de manera muy férrea a las costumbres de su tiempo, pero también con múltiples matices que le hacía mucho más verosímil", recordó el también director teatral.

María Iván recordó que esa era la primera vez que hacía cine, por lo que la guía y experiencia de Regina Torné fue fundamental para él, ya que al ser un actor de teatro estaba acostumbrado a dar toda su energía en cada escena, por lo que tuvo que aprender de ella a moderarse, además de saber cómo trabajar ante la cámara.

"Cuando hicimos Como Agua para Chocolate era una actriz que había incursionado en múltiples películas y tenía por supuesto una conciencia muy clara del manejo del idioma, del lenguaje del cine, entonces para aquellos que comenzábamos fue importante estar a su lado en ese sentido para aprender la forma idónea de manejarse frente a una cámara".

Ante estos recuerdos, Mario Iván Martínez lamentó el fallecimiento de Regina Torné la tarde de este miércoles, y deseó para ella el descanso eterno.