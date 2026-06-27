JENNA ORTEGA, JACOB ELORDI Y TALENTO LATINO SE SUMAN A LOS OSCAR
La Academia duplica sus miembros en una década rumbo a la diversidad
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NUEVA YORK .- La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas invitó a 529 miembros al cuerpo de votación de los Oscar, una nueva promoción que eleva la membresía del grupo a casi el doble de lo que era hace una década.
Entre quienes recibieron invitaciones están la nominada por "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") Teyana Taylor, Josh O´Connor, Jenna Ortega, Jacob Elordi y Simu Liu.
Si todos los nuevos miembros aceptan sus invitaciones, la academia de cine tendrá 11.319 integrantes, con 10.338 miembros con derecho a voto. En 2016, la academia tenía una cifra más cercana a los 6.000 miembros.
Para diversificar sus filas, la organización de los Oscar ha crecido en los últimos años. En 2015, la academia era 75% masculina y 92% blanca. Ese año, los 20 nominados en categorías de actuación eran blancos, lo que impulsó la etiqueta #OscarsSoWhite.
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Tras la incorporación de los nuevos miembros de este año, la academia será 64% masculina y 75% blanca. Un subproducto de la expansión de la membresía ha sido el aumento de votantes internacionales. Los miembros en el extranjero ahora representan el 22% del grupo.
La composición de la nueva promoción son 42% mujeres, 56% de comunidades subrepresentadas y 53% de países fuera de Estados Unidos.
Entre los actores y cineastas hispanoamericanos y latinos invitados destacan Oliver Laxe ("Sirât"), Raúl Briones ("Una película de policías"), Daniella Pineda ("The Accountant 2"), Anthony Ramos ("In the Heights"), Juan Sarmiento G. ("The Voice of Hind Rajab"), Alonso Ruizpalacios ("La Cocina"), Fernanda Valadez ("Sin señas particulares"), Juan Arredondo ("Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud") e Isabel Castro ("Selena y Los Dinos").
Otros nuevos miembros incluyen a Bill Skarsgård, Mia Goth, Jon Bernthal, Jemaine Clement, Sopé Dìrísù y Stephen Fry. Entre los cineastas invitados están Josh y Benny Safdie, el director de "Weapons" ("La hora de la desaparición") Zach Cregger.
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