logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

La voz de Celia Cruz revive con IA

Por EFE

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
La voz de Celia Cruz revive con IA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La legendaria cantante cubana Celia Cruz se convirtió en la "primera artista latina" cuya voz ha sido recreada mediante inteligencia artificial (IA), una tecnología que solo se utilizará en proyectos acordes con su legado y los valores que defendió en vida, como "ensalzar" la cultura hispana, explicó a EFE su albacea, Omer Pardillo.

      El representante detalló que el objetivo es preservar el legado de la ´Reina de la salsa´, fallecida en 2003, y acercarlo a las nuevas generaciones sin perder el control sobre el uso de su imagen y su voz.

      "El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones", indicó.

      El representante precisó que la voz generada con inteligencia artificial ya está creada y registrada, pero que su utilización estará sujeta a una estricta supervisión del patrimonio de la artista, nacida en La Habana en 1925. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Condena de Harvey Weinstein en California es ratificada por tribunal de apelaciones
      Condena de Harvey Weinstein en California es ratificada por tribunal de apelaciones

      Condena de Harvey Weinstein en California es ratificada por tribunal de apelaciones

      SLP

      AP

      Weinstein fue condenado a 16 años de prisión en California y enfrenta otros cargos en Nueva York.

      Paris Hilton acapara miradas en Mundial 2026 con sus hijos
      Paris Hilton acapara miradas en Mundial 2026 con sus hijos

      Paris Hilton acapara miradas en Mundial 2026 con sus hijos

      SLP

      El Universal

      La empresaria y socialité cumplió su sueño de maternidad junto a Carter Reum con dos hijos.

      Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami
      Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami

      Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami

      SLP

      El Universal

      La cantante británica es reconocida aficionada al fútbol y su música acompañó la sesión de medios.

      Lionel Richie pospone conciertos por malestar en Minnesota
      Lionel Richie pospone conciertos por malestar en Minnesota

      Lionel Richie pospone conciertos por malestar en Minnesota

      SLP

      El Universal

      Richie retomará su agenda el 30 de junio en Pittsburgh tras descansar y recuperarse.