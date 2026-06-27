La voz de Celia Cruz revive con IA
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La legendaria cantante cubana Celia Cruz se convirtió en la "primera artista latina" cuya voz ha sido recreada mediante inteligencia artificial (IA), una tecnología que solo se utilizará en proyectos acordes con su legado y los valores que defendió en vida, como "ensalzar" la cultura hispana, explicó a EFE su albacea, Omer Pardillo.
El representante detalló que el objetivo es preservar el legado de la ´Reina de la salsa´, fallecida en 2003, y acercarlo a las nuevas generaciones sin perder el control sobre el uso de su imagen y su voz.
"El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones", indicó.
El representante precisó que la voz generada con inteligencia artificial ya está creada y registrada, pero que su utilización estará sujeta a una estricta supervisión del patrimonio de la artista, nacida en La Habana en 1925.
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