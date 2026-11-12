"Carambola" en avenida Carranza deja sólo daños

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Únicamente daños se registraron en una "carambola" de tres vehículos en avenida Venustiano Carranza y Capitán Caldera, en la colonia Del Valle.

El reporte fue cerca de las 12:00 de este medio día, cuando el conductor de onde una camioneta VW circulaba sobre la avenida, pero al pasar Capitán Caldera impactó a un Kia de color blanco proyectándolo contra otro vehículo que se retira del lugar.

Solo se reportaron daños, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos para el peritaje correspondiente.

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