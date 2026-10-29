Laura Bozzo es dada de alta tras complicaciones médicas

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Laura Bozzo ha sido dada de alta tras más de diez días hospitalizada debido a una operación por una úlcera duodenal, realizada el 13 de octubre. Su recuperación se complicó con el desarrollo de neumonía y sepsis, lo que llevó a su ingreso en un hospital de la Ciudad de México, donde permanece en área de cuidados intensivos. A lo largo de su hospitalización, Bozzo ha recibido apoyo de amigos y colegas en redes sociales, aunque también se han difundido rumores falsos sobre su muerte que han circulado en diversas plataformas.

Un incidente notable ocurrió cuando el actor Alfredo Adame compartió erróneamente un mensaje de pésame, que más tarde rectificó tras reconocer su error. Este tipo de desinformación ha generado preocupación, lo que llevó a su hija, Alejandra, a aclarar la situación sobre la salud de su madre. A través de sus estados de Instagram, Alejandra publicó un video junto a Laura Bozzo desde la habitación del hospital, buscando desmentir los rumores sobre su fallecimiento.

Asimismo, la modelo venezolana Aleska Génesis hizo un llamado a detener la difusión de noticias falsas y solicitó al público unirse en oraciones por la pronta recuperación de Bozzo. En su publicación, Aleska enfatizó que Laura Bozzo no ha fallecido y que se encuentra en proceso de recuperación. Su mensaje resonó con los seguidores que apoyan a la conductora en este momento crítico.

Este episodio ha captado la atención no solo de los seguidores de Bozzo, sino también de medios de comunicación que han abordado la situación con cautela. La conductora sigue siendo un personaje público relevante, y su estado de salud continúa siendo monitoreado por sus allegados y fans, quienes esperan su pronta recuperación.

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