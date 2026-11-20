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José Antonio García, especialista en sonido y nominado al Oscar en tres ocasiones, describe su trabajo en la nueva entrega de la saga ''Los Juegos del Hambre''. A pesar de haber trabajado desde 2014 en cuatro de las seis películas de la serie, García considera que el sonido de esta nueva película es particularmente bello, destacando que se centra más en elementos naturales y ofrece un paisaje sonoro diferente. La historia se desarrolla años después de la entrega anterior, pero décadas antes de la primera película, y fue grabada en localizaciones de España y Alemania.

La dirección del filme está a cargo de Francis Lawrence, quien ha estado involucrado en la saga desde sus inicios. Esta vez, la narrativa se centra en un joven del Distrito 12 que participa como tributo en los 50 Juegos del Hambre, en una edición especial en la que cada distrito debe enviar el doble de tributos debido al Segundo Vasallaje de los Veinticinco. El reparto incluye a Joseph Zada en el papel principal, junto a figuras reconocidas como Ralph Fiennes, quien retoma su rol como el presidente Snow; Elle Fanning, como Effie Trinket; y Kieran Culkin, como Caesar Flickerman.

Críticas recientes han elogiado la profundidad dramática de la nueva película. ''The Hollywood Reporter'' resalta la forma en que se transmiten tanto el horror de la lucha por la supervivencia como el dolor por las pérdidas, caracterizándola como una entrega llena de suspenso y emoción. Por su parte, ''The Wrap'' afirma que la película logra un equilibrio entre el entretenimiento y una reflexión seria, confirmando su calidad como una de las mejores entregas de la saga desde ''En llamas''.

En cuanto al rendimiento en taquilla, ''Amanecer En La Cosecha'' tiene como objetivo igualar las ganancias de su predecesora, buscando lograr tres dólares por cada uno invertido en producción. Mientras tanto, en el ámbito del cine mexicano animado, la película ''Mi amigo el sol'', dirigida por Alejandra Pérez González, busca atraer la atención del público a través de la mitología prehispánica. La historia sigue a un personaje que, mediante un portal mágico, se transporta al mundo de los dioses en busca de un sexto sol.

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La película, que presenta una imagen renovada de deidades como Tláloc y Tezcatlipoca, combina elementos del pasado con un enfoque contemporáneo. La animación se basa en diseños de códices, lo que añade un nivel de autenticidad. Los personajes son interpretados por actores como Silverio Palacios y Erasmo Catarino, quien también aporta su voz en náhuatl.

La idea de ''Mi amigo el sol'' surgió en 2019, durante una reunión con ejecutivos de Dreamworks, quienes pidieron una historia alusiva a México. A pesar de que el proyecto inicial no se concretó, el guionista Mike Uriegas decidió seguir adelante con la narrativa.

El cine mexicano animado ha mostrado escasa representación de la historia prehispánica, siendo ''Tlacuilo'' y ''El rey Nezahualcóyotl'' algunas de las pocas referencias en el sector. Con ''Mi amigo el sol'', se pretende llenar este vacío y ofrecer una nueva perspectiva sobre las deidades de la cultura mexicana.