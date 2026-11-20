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Vadhir Derbez ha ofrecido sus primeras declaraciones en relación con la investigación por una presunta violación en su contra. Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el actor expuso su molestia con la cobertura mediática y detalló su intención de defenderse legalmente. Afirmó que ha presentado evidencias que demuestran su inocencia, subrayando su deseo de que el caso se resuelva en los juzgados, en lugar de en el ámbito público.

Derbez expresó su frustración por la forma en que la situación ha sido tratada en los medios, al considerar que se ha creado un ambiente de especulación. "Lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras y ha salido todo esto en medios, se ha vuelto todo un circo", puntualizó. El actor, de 35 años, también recordó que ha construido su carrera profesional basándose en su trabajo y no en escándalos.

La falta de declaraciones frecuentes sobre el caso parece haber alimentado diversas narrativas en torno a la situación, algo que Derbez calificó de ridículo y subrayó la gravedad del asunto. Además, reconoció haber sido víctima de intentos de extorsión, asegurando que le solicitaron una suma considerable de dinero para no difundir información relacionada con el caso.

Derbez mencionó que, al negarse a pagar, esto provocó que algunos involucrados intentaran lucrar con la información, lo que le llevó a tomar la decisión de hablar públicamente. "Me da mucha tristeza y mucho coraje porque lo están pintando como un agresor sexual serial", comentó, enfatizando su deseo de aclarar la verdad y limpiar su nombre.

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La investigación por la presunta violación sigue activa en la Fiscalía de la Ciudad de México. Aunque Derbez obtuvo un amparo que suspendió una orden de aprehensión emitida en su contra en abril, este fallo no representa una absolución ni confirma su inocencia. El abogado del actor, Enrique González Casanova, explicó que un Juez de Distrito consideró inconstitucional la orden de aprehensión, destacando que no se tomaron adecuadamente las pruebas de la defensa.

La Fiscalía ha presentado un recurso de revisión ante el amparo concedido a Derbez, lo que requiere que un Tribunal Colegiado de Circuito evalúe la situación. Este recurso será crucial para determinar los siguientes pasos del proceso legal. A pesar de la controversia, personas cercanas al actor han indicado que sus compromisos laborales con empresas extranjeras se mantienen, ya que están al tanto del desarrollo del caso.