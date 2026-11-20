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La bancada de Morena en el Senado mostró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando su participación en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar en Shenzhen, China. En un pronunciamiento, expresaron su reconocimiento por la forma en que la presidenta y su delegación representaron a México en este importante evento internacional.

De acuerdo con los senadores, la participación de Sheinbaum es motivo de orgullo para el país, destacando la presentación de México ante naciones que en conjunto representan el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Resaltaron la fortaleza histórica y cultural de la nación, así como su compromiso por ser un país libre, independiente y soberano, enfocado en el diálogo y la cooperación con otros pueblos del mundo.

Durante la reunión, se enfatizó que los principios de justicia social y igualdad, pilares de la Cuarta Transformación, fueron llevados por la presidenta. Los senadores señalaron que el desarrollo económico debe traducirse en bienestar social, añadiendo que la presencia de una mujer en un espacio internacional es un símbolo de una voz propia y fuerte para México.

Se destacó que la política comercial no debería entenderse como una competencia agresiva entre las naciones, sino como una oportunidad para el intercambio de conocimientos, el desarrollo tecnológico y la atracción de inversiones, con el objetivo de construir un futuro próspero.

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En este contexto, se define a Sheinbaum no solo como jefa del Estado mexicano, sino como una líder con convicciones firmes, una científica comprometida con el avance del conocimiento y una gobernante que reconoce la importancia de salvaguardar la dignidad de México en el ámbito internacional. En Shenzhen, su papel se presentó como un fortalecimiento de la imagen del país en el escenario global.