César Bono aclara estado tras extirpación de tumor cancerígeno en párpado

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Mientras está a la espera de una segunda intervención en su ojo izquierdo, el actor César Bono ya conoce los resultados de los análisis del tumor que le extirparon del párpado a mediados del mes pasado.

El actor de "Vecinos" dijo recientemente al programa "Venga la alegría" que los médicos determinaron que el absceso era cancerígeno. Sin embargo, aseguró que está fuera de peligro: "Me falta una sola operación, el cáncer ya no existe porque me lo quitaron. Era a nivel de piel".

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El intérprete agregó que no hay restos de tejido canceroso en su cuerpo y que, después del procedimiento programado para el próximo 25 de noviembre, podrá abrir el ojo con normalidad. Por el momento, utiliza un parche y gafas oscuras.Sobre la posibilidad de que su vista se vea comprometida, Bono aseguró que no tendrá problemas, pues reiteró que el tumor no estaba en el ojo, sino en la piel. "la manera de proceder del (absceso) es que sale en un solo lugar y no puede irse a los pulmones ni a ningún lado", dijo.Anteriormente, en entrevista con EL UNIVERSAL, el actor también habló sobre las especulaciones que surgieron luego de que se difundiera que había perdido un ojo. "Sí me voy a recuperar, pero quiero aclarar, antes que nada, que no perdí el ojo. Sí me quitaron un poco de párpado tanto de abajo como de arriba, por eso no puedo abrirlo", explicó.Bono descubrió en su párpado una pequeña bolita a la que inicialmente no le había dado importancia. Sin embargo, sus hijos le insistieron en que acudiera con un especialista, por lo que consultó a un dermatólogo.