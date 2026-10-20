Incautan camionetas de alcalde de Tanquián

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CIUDAD VALLES.- Dos camionetas del alcalde de Tanquián, Emmanuel Jonguitud Guerrero fueron confiscadas en los hechos violentos ocurridos en Tanquián entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, afirmó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Luego de la inauguración de un tramo de la calle Zitácuaro, en el fraccionamiento Morelos y Pavón que será parte de la ruta 3 de la Red Metro, el mandatario dijo que él no está acusando a nadie, porque eso le toca a "las Fiscalías", sin embargo, expresó que dos vehículos incautados por la Guardia Civil, después de un par de balaceras y persecuciones, en la colonia Terraplén, cerca de la casa del alcalde Emmanuel Jonguitud eran propiedad de éste.

En las dos refriegas, que mantuvieron en vilo a los de Tanquián, desde las 11 de la noche del sábado hasta las dos de la mañana del domingo, el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que civiles armados atacaron a los policías de la GCE.

El Gobernador Gallardo Cardona manifestó que estos hechos se deben a una incursión de un grupo criminal del norte de Veracruz a la Huasteca Potosina.

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