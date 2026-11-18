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Karol G lo volvió a hacer, primero fue Thalía, luego Belinda y cerró con broche de oro, literalmente, su gira Viajando por el mundo "tropitour", por México con la presencia de la "chica dorada", Paulina Rubio, otra de las divas del pop en México.

También se disculpó por haber cancelado su presentación el fin de semana pasado, debido a problemas de salud, lo que provocó molestia entre las fans que venían en el interior de la República.

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El furor por este concierto se dejó sentir desde el transporte público, el cual venía completamente ocupado por las chicas que iban a disfrutar de la música de Karol G. En la vendimia alrededor del recinto, se podían encontrar desde prendas con el nombre del tour de la colombiana a 250 pesos, hasta prendedores para cabello hechas con flores de plástico a 50 pesos, que muchas lucieron en su cabellera.Cómo sucedió en los dos conciertos anteriores, la gente se comenzó a emocionar desde que el contador inició la cuenta regresiva. Seis de sus bailarinas la acompañaron al centro de la pista, donde entonó "Latina Foreva", la cual fue cantada por 26 mil gargantas."Buenas noches Ciudad de México, antes de empezar este show quiero darle las gracias a todas las personas que están está noche aquí, disculparme con ustedes, con las personas que no pudieron estar hoy, que ya no pudieron venir por alguna razón. Gracias por estar aquí, por darme su apoyo y amor, ustedes saben de cora que siempre voy a dar lo que está en mí y mucho más, pero por alguna razón mi cuerpo dijo ese día, no puedo más, pero aquí estoy con la mejor actitud, con la mejor cara, y como siempre, venimos a cantar y a pasarla increíble", expresó Karol G ante de continuar con el concierto.Después de este momento, en el cual en varias ocasiones la cantante alejó el micrófono y se llevó las manos a la boca para toser; la llamada "Bichota" interpretó temas como "Oki doki / ya ok" y "Qlona"."Se vinieron super hermosas con sus outfits, y muchas vinieron vestidas de azul", comentó Karol a sus fans, antes de interpretar "S91", momento en que las luces de colores que el público recibió a la entrada del concierto, iluminaron todo el GNP por primera vez.La rumba comenzó con "Tropicoqueta", y Karol G vestida como toda una vedette, con su traje de plumas y lentejuelas con los colores de la bandera de México, se movió por todo el escenario"Voy a hacer un cuarto de recuerdos con los regalitos que me traen todos los días", dijo Karol antes de subirse a una guacamaya gigante, "ahora sí buenas noches México, está es la última noche así que vamos a disfrutar", expresó "La Bichota" y dio paso al tema "Papasito", entre otras más.Después de cantar "Ese hombre es malo", la cantante explicó a su público que tenía mucha curiosidad de cómo iban a recibir los temas con mariachi, y para ella es emocionante darse cuenta que todo fue bien y ya estaba cerrando en nuestro país, luego invitó a sus fans a cantar el estribillo del anterior tema y se siguió con "Te llevas tó"."Es increíble que lancé hace poco este disco y estén cantando estás canciones como las están cantando, incluso incluí por primera vez este tema", dijo Karol antes de cantar "¿Con quién andará?".El momento de la noche llegó cuando expresó que lo que ella hacía fue por admiración a muchos artistas, entonces presentó a su última invitada en México, Paulina Rubio, que subió al escenario en una plataforma, con su característica texana, vestida de rosa y usando unos llamativos lentes oscuros."Quiero que se escuche bien fuerte familia, para la reina, para nuestra chica dorada, Paulina Rubio", expresó Karol, mientras en lo más alto de escenario poco a poco Paulina Rubio emergía la cantante mexicana."¡Ya llegó por quién lloraban, chicos!", grito Paulina mientras l música de "Último adiós" comenzaba a sonar.Entre abrazos y sonrisas, ambas interpretaron este tema, además de dos éxitos más de Paulina, "Yo no soy esa mujer" y "Ni una sola palabra", momento en el cual ambas disfrutaron estar en el escenario y al finalizar hicieron algo con lo cual ejemplificaron la relación de profundo cariño que tiene México y Colombia, al intercambiar banderas."Literal, me paré aquí para verte cantar, con esa energía increíble, con ese look que te trajiste. México debe sentirse demasiado orgulloso de tener una representante tan rockstar, tan increíble y mágica como tú", le dijo la colombiana a Paulina Rubio."¡Los amo hasta el amanecer! Karol te amo mucho por tu verdad, porque una mujer que tiene tanta melodía, tanto amor, tanto soul, tus padres, tu familia, me recuerdan a mi México, a mi fortuna que es todo nuestro público, muchísimas gracias por invitarme hoy. Te amo y los amo con todas mis fuerzas ¡México!", fue como respondió Paulina antes de abrazar nuevamente a su anfitriona y salir de escena.Después de este momento emocionante y después de volver a cantar una estrofa de "Yo no soy esa mujer", la bichota dio paso a los temas de su álbum "Ivonny", como "Ivonny bonita", "Pineapple", "Sejodioto", "El Makinon", por mencionar algunos, derrochando la sensualidad de la que se sabe dueña.Después de casi dos horas de concierto, baile, romance y perreo, Karol G interpretó sus grandes éxitos "Tusa", "Coleccionando heridas", "Si antes te hubiera conocido" y finalmente "Provenza", con la que armó una fiesta y una despedida inolvidable.