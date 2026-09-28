Precio del diesel generará más inflación, alertan

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Los costos operativos por el encarecimiento y menor disponibilidad del diesel importado desde Estados Unidos, puede trasladarse al precio de los alimentos, manufacturas y otros bienes, lo que podría acelerar el paso de la inflación, advirtió Financial Group.

Impacto en sectores clave y vulnerabilidades

En un estudio elaborado por el analista de EBC, Felipe Mendoza, se pone de manifiesto que la agroindustria, minería, la construcción y la manufactura vinculada a las cadenas de suministro transfronterizas, absorberían el mayor impacto.

Dicha presión, sobre la rentabilidad corporativa, causará que la inversión fija bruta fluya a menor ritmo, así como el comercio exterior, sentenció.

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Con ello, anticipó, se podría consolidar la dependencia de refinados de Estados Unidos, como una de las principales vulnerabilidades para la prima de riesgo-país.

Acciones de la autoridad para mitigar el impacto

Señaló que el diesel es un insumo clave para el autotransporte de carga, la distribución de bienes de consumo primario, la maquinaria agrícola y la logística industrial.

Así, advirtió que cualquier estrechez en su suministro, forzaría la subida de precios por flete o cuellos de botella en la cadena de suministro.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que por tercera semana consecutiva, otorgará un subsidio completo a consumidores de diesel.

Del 26 de septiembre al 2 de octubre, el estímulo fiscal será de 100%, es decir que los consumidores no pagarán la cuota total del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 7.3634 pesos, pues será a cargo del gobierno.

Además, se mantiene el estímulo complementario a productores y gasolineros que eviten que el diesel suba más de 27 pesos por litro.

También consumidores de gasolinas regular y premium gozarán de un subsidio de 72.09% y 72.11%, respectivamente, en el periodo.

En el caso de la regular o magna, existe un pacto entre el gobierno y el sector para topar el precio a 24 pesos por litro en estaciones de servicio a la venta al público en general.

Reacción del Banco de México ante presiones inflacionarias

Financial Group destacó que, en el frente monetario y financiero, el choque de oferta en la logística del diesel, obligará al Banco de México a mantener un sesgo restrictivo.

Tras mantener la tasa en 6.50%, la Junta de Gobierno se vería forzada a prolongar la pausa o a ralentizar la trayectoria, consideró.

No se arriesgará a relajar la postura si los costos del transporte limitan las expectativas inflacionarias, estimó.