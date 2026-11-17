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Tras la suspensión del concierto de

en Querétaro y el posterior arresto del cantante, el debate sobre las restricciones que el gobierno a puesto a los corridos volvió a cobrar relevancia en la música regional.

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Al respecto,lamentó las dificultades que varios artistas del género han enfrentado y, aunque manifestó su, también dejó claro que estas disposiciones deben respetarse."Son, si no va a haber problemas, pero obviamente sí me apena que los artistas pasen por este tipo de cosas porque son mis colegas y mis amigos", dijo tras la develación de su estrella en el Paseo de las Estrellas de Mazatlán.Sin embargo, elde temas como "Mi razón de ser", aseguró que este panorama no ha afectado a ninguna de sus canciones pues sus letras se mantienen alejadas de la polémica."Yo, no hablo de drogas, no hablo de denigrar a la mujer y eso demuestra que las canciones con untambién pueden conectar con millones de personas", agregó.Sobre el momento que atraviesa el, Palencia consideró que el género vive uny reiteró su disposición para apoyar a otros intérpretes a través de sus composiciones y su nuevo estudio musical:"Estoy con todos para apoyarlos con mi música, darles canciones y que con esas canciones llenen palenques y estadios", finalizó.