Horacio Palencia lamenta restricciones a los narcocorridos
El arresto de Gabito Ballesteros reaviva el debate sobre las limitaciones
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Tras la suspensión del concierto deGabito Ballesteros en Querétaro y el posterior arresto del cantante, el debate sobre las restricciones que el gobierno a puesto a los corridos volvió a cobrar relevancia en la música regional.
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Al respecto, Horacio Palencia lamentó las dificultades que varios artistas del género han enfrentado y, aunque manifestó su solidaridad, también dejó claro que estas disposiciones deben respetarse.
"Son reglas del gobierno y se tienen que respetar, si no va a haber problemas, pero obviamente sí me apena que los artistas pasen por este tipo de cosas porque son mis colegas y mis amigos", dijo tras la develación de su estrella en el Paseo de las Estrellas de Mazatlán.
Sin embargo, el compositor de temas como "Mi razón de ser", aseguró que este panorama no ha afectado a ninguna de sus canciones pues sus letras se mantienen alejadas de la polémica.
"Yo no escribo corridos, no hablo de drogas, no hablo de denigrar a la mujer y eso demuestra que las canciones con un mensaje limpio también pueden conectar con millones de personas", agregó.
Sobre el momento que atraviesa el regional mexicano, Palencia consideró que el género vive un auge importante y reiteró su disposición para apoyar a otros intérpretes a través de sus composiciones y su nuevo estudio musical: HP Studios.
"Estoy con todos para apoyarlos con mi música, darles canciones y que con esas canciones llenen palenques y estadios", finalizó.
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