logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Paris Hilton se roba miradas en el estadio con sus hijos

Por El Universal

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Paris Hilton se roba miradas en el estadio con sus hijos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Paris Hilton acaparó las miradas durante una de las actividades previas al partido entre Estados Unidos y Turquía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al aparecer en la cancha acompañada de sus dos hijos, Phoenix, de 3 años, y London, de 2.

      La celebridad fue la encargada de desempeñar el papel de Capitana del Estadio en el Estadio Los Ángeles, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al caminar hacia el terreno de juego tomada de la mano de sus pequeños, quienes también estuvieron acompañados por su padre, Carter Reum. Como parte de esta participación especial, Hilton colocó el balón oficial del torneo, Trionda, sobre su pedestal en el centro del campo, instantes antes del silbatazo inicial del encuentro.  

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Condena de Harvey Weinstein en California es ratificada por tribunal de apelaciones
      Condena de Harvey Weinstein en California es ratificada por tribunal de apelaciones

      Condena de Harvey Weinstein en California es ratificada por tribunal de apelaciones

      SLP

      AP

      Weinstein fue condenado a 16 años de prisión en California y enfrenta otros cargos en Nueva York.

      Paris Hilton acapara miradas en Mundial 2026 con sus hijos
      Paris Hilton acapara miradas en Mundial 2026 con sus hijos

      Paris Hilton acapara miradas en Mundial 2026 con sus hijos

      SLP

      El Universal

      La empresaria y socialité cumplió su sueño de maternidad junto a Carter Reum con dos hijos.

      Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami
      Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami

      Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami

      SLP

      El Universal

      La cantante británica es reconocida aficionada al fútbol y su música acompañó la sesión de medios.

      Lionel Richie pospone conciertos por malestar en Minnesota
      Lionel Richie pospone conciertos por malestar en Minnesota

      Lionel Richie pospone conciertos por malestar en Minnesota

      SLP

      El Universal

      Richie retomará su agenda el 30 de junio en Pittsburgh tras descansar y recuperarse.