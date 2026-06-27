Paris Hilton se roba miradas en el estadio con sus hijos

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Paris Hilton acaparó las miradas durante una de las actividades previas al partido entre Estados Unidos y Turquía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al aparecer en la cancha acompañada de sus dos hijos, Phoenix, de 3 años, y London, de 2.

La celebridad fue la encargada de desempeñar el papel de Capitana del Estadio en el Estadio Los Ángeles, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al caminar hacia el terreno de juego tomada de la mano de sus pequeños, quienes también estuvieron acompañados por su padre, Carter Reum. Como parte de esta participación especial, Hilton colocó el balón oficial del torneo, Trionda, sobre su pedestal en el centro del campo, instantes antes del silbatazo inicial del encuentro.