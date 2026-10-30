La NASA rinde homenaje a Patrick Stewart

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La muerte de Patrick Stewart, quien alcanzó la fama mundial como el capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación", también provocó reacciones en el ámbito científico. La NASA se sumó a las muestras de condolencias con un mensaje en el que reconoció la influencia que el actor tuvo en generaciones de personas interesadas en la exploración espacial.

NASA reconoce legado de Patrick Stewart en exploración espacial

"Lamentamos el fallecimiento de Patrick Stewart, quien inspiró a innumerables personas en la NASA (y más allá) a ir audazmente a donde nadie ha ido antes", publicó la agencia espacial estadounidense en su cuenta de X. El mensaje hace referencia a una de las frases más emblemáticas de la franquicia de ciencia ficción, "ir audazmente a donde nadie ha ido antes", que resume el espíritu de exploración de "Viaje a las estrellas" y el legado del personaje que Stewart interpretó durante años.

Imagen del Telescopio Hubble rinde homenaje a Stewart

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El reconocimiento de la NASA también coincide con una peculiar imagen captada por el Telescopio Espacial Hubble, en la que un conjunto de galaxias parece formar la silueta de la emblemática nave USS Enterprise, utilizada por la tripulación del capitán Picard. La fotografía corresponde a NGC 7764A, un conjunto de tres galaxias que se encuentran en interacción. Dos de ellas, ubicadas en la parte superior derecha, presentan una disposición que recuerda a la nave espacial de la Federación, mientras que una tercera aparece en la parte inferior izquierda.

La peculiar formación es resultado de las interacciones gravitacionales entre estos enormes sistemas, que provocan intercambios de gas y polvo, además de largas extensiones de material estelar. Aunque no se ha confirmado que las tres galaxias participen en una misma colisión, su cercanía ofrece una imagen que inevitablemente remite al universo de "Viaje a las estrellas".

We mourn the passing of Patrick Stewart, who inspired countless individuals at NASA (and beyond) to boldly go where no one has gone before. https://t.co/qnLWiLX9RW — NASA (@NASA) October 30, 2026

Detalles sobre la muerte de Patrick Stewart

Patrick Stewart murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles, California, acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell, quien estuvo a su lado durante sus últimos momentos. De acuerdo con el comunicado difundido por sus representantes, el actor enfrentó una "breve y conmovedora lucha" contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, padecimientos que afectan las funciones cognitivas y pueden provocar un deterioro progresivo de la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Originario de Yorkshire, Inglaterra, Stewart construyó una sólida trayectoria teatral antes de conquistar Hollywood. Formó parte de la Royal Shakespeare Company y llevó su formación clásica a la televisión y el cine, donde encontró sus dos personajes más emblemáticos: Jean-Luc Picard y el profesor Charles Xavier, líder de los X-Men. Su interpretación del mentor de los mutantes comenzó en 2000 y se extendió durante más de dos décadas, convirtiéndolo también en una figura fundamental de las adaptaciones cinematográficas de Marvel.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas muestras de cariño de compañeros, admiradores y organizaciones vinculadas con la exploración espacial. Hugh Jackman, quien compartió créditos con él en "X-Men", lo recordó como uno de los grandes actores del teatro y la pantalla, además de destacar su amistad y calidad humana.

Nombrado caballero por la reina Isabel II en 2010, Stewart deja un legado que trascendió generaciones y géneros cinematográficos, su vínculo con la exploración espacial, aunque nacido de la ficción, también inspiró a científicos y aficionados a mirar más allá de nuestro planeta.