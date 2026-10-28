Kim Kardashian desata furor en CDMX

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La Ciudad de México fue escenario de la presentación de la segunda temporada de la serie "Todo Vale", a pesar de las condiciones climáticas adversas que incluyeron tormentas y relámpagos. Kim Kardashian, junto a sus compañeras Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash, enfrentó con humor la situación, compartiendo risas a pesar de un fuerte trueno que sorprendió al grupo durante el evento.

En medio de la presentación, Kardashian reiteró su deseo de convertirse en abogada, afirmando que no abandonará esta meta. Al ser cuestionada sobre su ambición, expresó con convicción: "Siempre lucharé por conseguirlo. Si tengo una meta y quiero algo, nunca voy a rendirme". Paulson, quien la acompañaba, se mostró enérgica en su apoyo, diciendo: "Y lo va a conseguir, ya verán".

El evento se vio afectado por el clima, lo que llevó a retrasos y cambios en la logística de la presentación. Sin embargo, el elenco mantuvo un ambiente ligero, haciendo bromas y lanzando besos a los fotógrafos, lo que ayudó a desviar la atención de las inclemencias del tiempo.

La serie, creada por Ryan Murphy, sigue la historia de un grupo de abogadas especializadas en divorcios que deciden dejar un prestigioso despacho dominado por hombres para establecer su propio bufete. En esta nueva temporada, Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, una de las socias de la firma Grant, Ronson & Greene. La trama se centra en la complejidad de las separaciones y los secretos que surgen en el ámbito profesional, así como en los desafíos que enfrentan las protagonistas en sus vidas personales.

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A medida que avanza la temporada, se anticipan cambios en las alianzas y revelaciones que podrían afectar el futuro del bufete, mientras las abogadas luchan por mantener su negocio a flote. Además de Kardashian y Paulson, el elenco cuenta con figuras reconocidas como Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Glenn Close.

La segunda temporada de "Todo Vale" está programada para su lanzamiento en Disney+ el próximo 4 de noviembre.