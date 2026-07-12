PEPPINO DI CAPRI MUERE A LOS 86 AÑOS
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Peppino di Capri, uno de los últimos grandes protagonistas de la canción italiana de los años 60 y 70 que conquistó el mundo, autor de grandes clásicos como ´Roberta´ o ´Champagne´, falleció este sábado a los 86 años.
Giuseppe Faiella, su nombre real, nació en la isla italiana de Capri, en el sur de Italia y adoptó su nombre artístico como un homenaje directo a su tierra natal.
Gran pianista, intérprete elegante y autor de canciones que forman parte de la memoria colectiva de la historia de la canción en Italia, su trayectoria musical abarcó más de sesenta años.
Contribuyó a transformar la canción napolitana en un lenguaje pop capaz de conectar con el mundo. Cantó sobre la Dolce Vita, los veranos en la playa, los grandes amores y la nostalgia mezclando la tradición de la canción napolitana con el rock and roll estadounidense, el twist, el jazz y el pop internacional sin perder su propia identidad.
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