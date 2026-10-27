Danny Masterson pierde recurso contra condena

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El caso del actor Danny Masterson ha recibido un nuevo revés en el ámbito judicial, tras el rechazo de un tribunal en California a los recursos presentados por su defensa, que buscaban revocar la condena por abuso sexual. En 2023, Masterson fue declarado culpable de agredir a dos mujeres, lo que resultó en una sentencia de 30 años a cadena perpetua.

Los abogados de Masterson, Cliff Gardner y Eric Multhaup, han expresado su descontento con la decisión del tribunal, argumentando que ignoró una solicitud de apelación que incluía evidencia que podría ser crucial para demostrar la inocencia de su cliente. Según declaraciones proporcionadas al medio TMZ, la defensa sostiene que poseen testimonios de las mujeres que acusan a Masterson, los cuales indican que las interacciones fueron consensuales. Gardner afirmó que "Danny está cumpliendo cadena perpetua por crímenes que no cometió".

Además, los representantes legales de Masterson afirmaron que las evidencias mencionadas han estado disponibles ante el tribunal desde hace más de un año, pero no se presentaron durante el juicio, lo que podría haber afectado la imparcialidad del proceso. Desde el inicio de las acusaciones, Masterson ha mantenido su inocencia y ha rechazado las acusaciones en su contra. Actualmente, las condenas se mantienen vigentes mientras su defensa busca que la Corte Suprema de California revise el caso.

Este desenlace judicial ha despertado interés no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la participación de figuras del entorno cercano al actor, quienes han expresado su apoyo. Recientemente, su esposa solicitó el divorcio después de la sentencia. Con la defensa enfocada en apelar la decisión, el caso de Masterson continúa generando atención tanto mediática como pública.

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