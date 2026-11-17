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Joana Sanz perdió la paciencia y respondió públicamente a Dani Alves luego de que el exfutbolista compartiera una reflexión sobre su acercamiento a Jesús. "Me quedé con mi dolor reprimido", reprochó la modelo, quien recordó que lo escuchó en sus momentos difíciles, atendió sus llamadas y lo visitó en prisión pese a la presión mediática.

Joana Sanz responde a Dani Alves: reclamos y apoyo en prisión

En su reclamo, la española también le recordó que pasó Navidad a su lado en lugar de estar con su familia y que utilizó sus propios recursos para ayudarlo. "Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas", escribió. Además, aseguró que Alves la echó cuando ella decidió apoyarlo y que, mientras otras personas a las que mantenía le dieron la espalda, él le respondió con ingratitud. "Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca", sentenció.

Dedicación religiosa y consecuencias en la familia

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La disputa surge tras conocerse que están en trámites de divorcio. Joana atribuye el distanciamiento a la dedicación de Alves a la religión evangélica, sus labores como predicador y una gira mundial, actividades que, asegura, la han dejado prácticamente sola en la crianza de Julieta, su hija de poco más de un año. La pareja se casó en 2017 en Ibiza.