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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Tania Gómez, periodista de La Razón, compartió por redes sociales un video en el que se ve a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), junto a César Ureña, representante de Corporativo ZEG.

Video muestra vínculo entre Juan Carlos Cuervo y Corporativo ZEG

Dicha firma ha sido nombrada como una de las empresas que obtuvo contratos millonarios de organismos electorales relacionados con los hermanos Hernández Casillas.

De acuerdo con una indagación de EL UNIVERSAL a los registros del Registro Público de Comercio se identificó que las siete empresas operaban con prestanombres o socios: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández.

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Contrato millonario y cronología del video

El video de apenas 20 segundos publicado el 3 de marzo de 2023, muestra cómo es que Ureña graba parte de su viaje de negocios, en el que primero se observa a ambos trasladarse en auto, para luego aparecer en el aeropuerto y finalizar el video sentado dentro del Instituto Electoral de Coahuila.

Junto con la grabación, la periodista también mostró el contrato con el Corporativo ZEG por 69.4 millones de pesos por material electoral firmado por Ureña y Jorge Alfonso de la Peña Contreras, el secretario ejecutivo y representante legal del instituto electoral en Coahuila, el día 7 de marzo, cuatro días después de publicarse el video en redes de Ureña.

Relación social y visitas a domicilio en Jardines del Pedregal

También, en otro video publicado por la periodista, se puede observar a César Ureña celebrando su cumpleaños junto con José Alfredo Hernández Casillas y otros invitados en un domicilio ubicado en Jardines del Pedregal, mismo lugar que presuntamente también visitó Cuervo Escalona.