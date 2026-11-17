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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal, sigue generando controversia. En esta ocasión, fue la madre del astro portugués, Dolores Aveiro, la que habló sin "pelos en la lengua"; inclusive, alegrándose por la goleada que sufrió el conjunto lusitano el fin de semana pasado ante Dinamarca en la Nations League.

Dolores Aveiro critica a compañeros de selección

"Fue una derrota y estuvo bien merecida; me alegré", comentó.

La situación no quedó ahí, y la madre del jugador del Al-Nassr, también criticó la actitud de los jugadores de la selección, con quienes Cristiano compartió vestuario durante muchos años.

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"Sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros".

Anuncio de homenaje en Sporting de Lisboa

Dolores Aveiro no quedó conforme con el homenaje que le hizo el combinado portugués, usando su mítico dorsal 7, además de todas las muestras de apoyo y por ello confirmó que su hijo tendrá una despedida digna en el club que lo vio nacer, en el Sporting de Lisboa.

"Nuestro homenaje va a ser aquí, en el Sporting. Aquí sí le dan valor", señaló durante su visita al Estadio José Alvalade.

Finalmente, la madre de Cristiano Ronaldo confesó que su hijo se encuentra triste luego de anunciar su despedida de la selección de Portugal.

"Claro que se quedó triste. Lo engañaron y yo también estoy triste. El homenaje debería haberse hecho delante de él y no sin su presencia", finalizó.