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RONALDINHO LANZA SU PRIMER DISCO ´CAMISA 10´

Por EFE

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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RONALDINHO LANZA SU PRIMER DISCO ´CAMISA 10´
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      Ronaldinho Gaúcho estrenó este martes ´Camisa 10´, el primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

      El astro brasileño, campeón del mundo en 2002 y leyenda del Barcelona, confiesa que este debut, que ya está disponible en plataformas, cumple un anhelo que le ha acompañado durante toda su carrera.

      "Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", expresó el brasileño en un comunicado.

      El disco reúne 60 temas en el que se dan cita intérpretes procedentes de 18 países que tejen una red que conecta desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano hasta el pop urbano, el trap y el reggaeton latino. La voz del astro del fútbol se puede escuchar en tres canciones del álbum: ´Perfil´, junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; ´Vamos Celebrar´, con Pitbull, y ´La Verde´, acompañado por Tony Aguirre.

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